Частичный обход Венской конвенции в России назвали "работой на будущее"

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Приостановка положения Венской конвенции о дорожном движении – это только начало работы по развитию беспилотного транспорта в России. Об этом рассказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин в интервью радио Sputnik.

Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС ранее попросило МИД приостановить исполнение в России положения Венской конвенции о дорожном движении. Речь идет о пункте, в котором сказано, что в автомобиле всегда должен быть водитель.

Юрий Минкин рассказал, что это положение, безусловно, надо отменять, но это далеко не все, что надо переделывать в действующих законах и правилах.

"Спектр проблем гораздо шире. Надо сначала определить весь комплекс проблем, а не говорить, что мешает какой-то конкретный пункт. Это относительно небольшая толика от всего спектра проблем, которые есть в этой сфере. Вопросы, которые поднимают, они правильные, но это работа на некоторое будущее. Прямо сейчас тестируются автомобили с высокого уровня автономности, но это пока не автопилоты", - пояснил Юрий Минкин.

Венская конвенция о дорожном движении была принята в 1968 году. Она нужна, чтобы стандартизировать правила дорожного движения в разных странах. Всего ее подписали 78 стран, включая Россию.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/