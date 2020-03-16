Политолог рассказал о последствиях закрытия границ России и Белоруссии

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Закрытие границ между Россией и Белоруссией ударит по передвижению граждан и торговле между странами. Больше пострадает белорусская сторона, прокомментировал в интервью радио Sputnik белорусский экономист, политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин России заявил о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.

"Закрытие границ ударит по перемещению граждан – если кто-то планировал посетить Белоруссию по семейным обстоятельствам или поехать в санаторий, столкнется с определенными сложностями. Это затронет торговлю между странами. На белорусско-европейских границах скопилось много фур, которые не могут въехать в ЕС, потому что Литва и Польша закрыли въезд на свою территорию. Такая же ситуация может сложиться на российско-белорусской границе. Товарооборот уменьшится, но в большей степени пострадает белорусская сторона. Угрозы для обеспечения РФ товарами нет", – считает Дмитрий Болкунец.

Такие меры связаны отчасти и с белорусской позицией, отметил политолог.

"Закрытие границ – мера временная, вынужденная и связана с возможными ожидаемыми негативными последствиями, которые может спровоцировать вирус. Эти меры вызваны отчасти и белорусской позицией: руководство страны отказалось вводить карантин и закрывать свои границы. Границы закрыли соседи – Украина, Польша, Литва. Белоруссия находится на пересечении транспортных путей, аэропорт "Минск-2" принимает много путешественников и граждан из других стран", – сказал Дмитрий Болкунец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/