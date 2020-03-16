Аналитик советует не торопиться покупать валюту

/В России/

Покупать валюту надо, но, не несясь сломя голову в обменные пункты с невыгодным курсом. Лучше это делать через брокерские компании, постепенно и с регулярной периодичностью, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель аналитического департамента компании Waves Леонид Матвеев. По его словам, в этом году мы вполне может увидеть отметку 80 рублей за доллар.

"Рынок чрезмерно пессимистично настроен: нефть падает, развитие коронавируса, мировые биржи падают. Не нужно поддаваться панике и переводить все деньги в валюту. В нашей стране лучше вести накопления с регулярной периодичностью, не одномоментно это делать. Многие захотят поспекулировать, будут менять по невыгодным ценам. Не стоит поддаваться панике, нужно покупать валюту, но, не несясь сломя голову в обменные пункты с невыгодным курсом. Лучше это делать через брокерские компании, постепенно и с регулярной периодичностью. Увидим ли мы доллар по 100 рублей, загадывать никто не решается, но отметку в 80 рублей вполне можем ощутить в течение этого года", – считает Леонид Матвеев.

Центробанк установил курсы валют на 17 марта: курс доллара – 74,12 рублей, евро – 82,74 рубля.

16 марта рубль продолжил падение на фоне дешевеющей нефти и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США беспрецедентно снизить процентную ставку. Курс доллара поднимался выше 75 рублей, евро стоил больше 84 рублей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/