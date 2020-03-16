Адвокат оценила спор России и ЕСПЧ по поводу домашнего насилия

/В России/

Россию все-таки могут признать виновной в том, что власти не смогли защитить жертв домашнего насилия и обязать страну создать соответствующее законодательство. Об этом рассказала адвокат и руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Дафтян в интервью радио Sputnik.

Ранее Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возражение перед рассмотрением жалоб четырех жертв домашнего насилия. В документе сказано, что государство не может отвечать за насилие со стороны частных лиц.

Мари Дафтян поспорила с этим утверждением и рассказала, в каком случае ответственность все-таки ложится на плечи всего государственного аппарата.

"Государство тоже несет ответственность за действие частных лиц, когда оно знало или должно было знать об угрозе для жизни и здоровья потерпевших. Грубо говоря, с момента первого заявления потерпевшего государству известно, что потерпевший рискует. В этот момент, когда государство бездействует, оно начинает нести ответственность за действие частного лица", - уверена адвокат.

Обращение пострадавших женщин к ЕСПЧ произошло из-за того, что в России до сих пор не принят закон против домашнего насилия. Подобный документ пытаются принять уже много лет, но он ни разу не получил одобрение в Государственной думе. Мари Дафтян в интервью радио Sputnik рассказала, что если ЕСПЧ поддержит жертв насилия, то суд может не только выплатить компенсацию пострадавшим, но и обязать власти принять закон о профилактике семейного насилия.

"Проблема в том, что никто не хотел доводить дело до компенсации ЕСПЧ. Все эти женщины хотели только жить в безопасности. Государство не могло и не хотело этого обеспечивать, соответственно ЕСПЧ - последняя инстанция, куда они могли обратиться. Мы очень надеемся, что суд не ограничится тем, что это частные случаи, а примет общие меры. Они могут обязать государство рассмотреть вопрос о создании системы защиты жертв пострадавших от домашнего насилия", - считает адвокат.

Мерами защиты жертв домашнего насилия могли бы стать так называемые охранные ордера. Это судебные предписания, которые не позволяли бы обидчику приближаться к жертве насилия. Именно этот пункт в законе о профилактике домашнего насилия является главным камнем преткновения, из-за которого документ никак не могут принять.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/