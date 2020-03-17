Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

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Стало известно, когда РФ запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Сейчас отставать в этом нельзя, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области космонавтики Валерий Тимошенко.

Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.

"Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века", ? цитирует Митрофанова РИА Новости.

Запасной датой пуска станет 30 октября 2021 года.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса. Основной расположен севернее кратера Богуславского, резервный — юго-западнее кратера Манцини. После посадки аппарат исследует свойства и состав полярного грунта и полярной экзосферы Луны. Ранее в этой области посадок не было. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран прилунялись на умеренных широтах или в районе экватора.

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, профессор кафедры "Ракетно-космические композитные конструкции" МГТУ им. Баумана, начальник проектно-теоретического отделения АО НПО "Молния" Валерий Тимошенко объяснил в эфире радио Sputnik, почему такие исследования нужны.

"Если мы не будем заниматься наукой, мы останемся в полном незнании, что творится на ближайших небесных телах. Китайцы сейчас уже по обратной стороне Луны путешествуют, получают новую информацию, сведения о происхождении Луны, о возможных ископаемых. Есть планы освоения Луны, создания совместной лунной базы, орбитальных лабораторий. Луна нам нужна. Межпланетными станциями надо заниматься – мы передовики в этой части освоения Луны. Сейчас отставать от других стран нехорошо", ? отметил Валерий Тимошенко.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году. Россия пока ни разу не отправляла космические аппараты к спутнику Земли.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году – посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.

Кроме того, в 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Этот проект пока не включен ни в какую программу.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/