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Туроператоров освободили от выплат в фонды помощи туристам

До конца года туристические компании смогут не платить взносы в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и в фонды персональной ответственности.

 Это одна из мер правительства России и Центробанка для поддержки экономики в связи с последствиями коронавируса и снижением цены нефти.

Это не отразится на безопасности туристов, но значительно облегчит ситуацию, которая сложилась на туристическом рынке, рассказал в интервью радио Sputnik директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко.

"Это никак не скажется на безопасности туристов, Речь идет о том, чтобы как можно больше компаний осталось на рынке, чтобы как можно больше специалистов не ушло в другие отрасли. Подготовить одного такого специалиста – это 8-10 лет. Люди не смогут долго сидеть без зарплат, у всех семьи, дети. Эта мера поддержки позволит высвободить определенные средства хотя бы для того, чтобы поддержать некоторое время туристические компании", – рассказал Александр Осауленко.

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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