Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

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Президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами впрок на фоне опасений из-за карантина по коронавирусу.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетили информационный центра по мониторингу ситуации с коронавирусом и ознакомились с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

Премьер-министр отметил, что ситуация с поставками продуктов в стране «очень стабильная». По его словам, система мониторит наличие продуктов первой необходимости в розничных сетях и на складах.

«Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — подчеркнул он.

Президент в ответ призвал россиян не тратить деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://finance.rambler.ru/money/43859900-putin-prizval-rossiyan-ne-pokupat-produkty-vprok/?utm_source=news_media&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&updated