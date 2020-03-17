Умер малоземелец Александр Москалец
17 марта Новороссийск простился с почетным гражданином города-героя, ветераном Великой Отечественной войны - Александром Александровичем Москальцом. Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Государственной Думы Владимир Синяговский принёсли слова соболезнования родным и близким.
Все, кто имел честь быть знакомым с этим героическим человеком, знали его как истинного патриота с несгибаемой волей и мужеством.
В 18 лет уйдя на фронт, он с честью прошел все испытания Великой Отечественной войны.
Он был в числе тех отважных бойцов, кто в феврале 1943 года участвовал в легендарной десантной операции на Малую землю под командованием Цезаря Куникова. Александр Александрович участвовал в боях за Новороссийск до его полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Освобождал Крым, принимал участие в боях в Прибалтике. Победу встретил в Восточной Пруссии, а в 1945 году стал участником Парада Победы на Красной площади. Человек-легенда, настоящий герой, живой пример для новых поколений юных новороссийцев.
После войны Александр Александрович так же героически, с полной самоотдачей, восстанавливал город-герой Новороссийск, работал на судоремонтном заводе.
"Первое знакомство с ним у меня было, когда еще учился в школе, - перед Днем Победы проходила встреча с ветеранами. И уже в более зрелом возрасте, общаясь с ним, всегда ловил себя на мысли – насколько это простой, душевный, мудрый человек.
Благодарен ему за непревзойденные уроки мужества, стойкости и любви к своей земле, к своей Родине," - отметил в соцсетях Игорь Дяченко.