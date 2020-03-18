ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ КАЛМЫКИИ СФОРМИРОВАНА НОВАЯ КОМАНДА УПРАВЛЕНЦЕВ

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Проект «Лидеры Калмыкии» был инициирован Главой Калмыкии Бату Хасиковым для приглашения в республику управленческих кадров, стимулировании молодежи.

17 марта состоялся финал конкурса. На торжественной церемонии закрытия были названы 8 победителей и лучший проект. Обладателем диплома стала команда, которая занималась проектом по созданию главного городского парка культуры и отдыха «Джангар» на территории Колонского пруда.

«Лучшие из финалистов будут приглашены на госслужбу, либо в коммерческие компании, – напутствовал участников Глава Калмыкии. – Но я хочу подчеркнуть, что само участие в конкурсе – это уже успех. Благодаря конкурсу участники смогли объективно оценить свои возможности, определить слабые и сильные места, правильно сформулировать тот результат, к которому они стремятся. Я уверен, что это станет основой их успешного будущего».

Бату Хасиков поделился с присутствующими, как возникла идея организации этого проекта: «Я сам в прошлом через это прошел и понимаю, насколько участие в таких конкурсах эффективно. Поэтому мне очень хотелось, чтобы мои земляки тоже попробовали себя в таком проекте».

«Вы –первопроходцы проекта, поэтому каждый из вас – уже победитель, – подчеркнул Бату Хасиков. – Одно то, что вы подали заявку и решились участвовать, является проявлением смелости, мужества и веры в себя. Приятно, что вас мотивировало не только желание сделать республику лучше, но и ваши личные амбиции. Потому что, если кто-то из вас достигнет успехов, то и республика, и страна тоже будут сильнее. Особо отмечу вашу работу в командах. Каждый проект был достоин стать лучшим, все они имеют право на жизнь. Важно, что за время их разработки вы не только получили знания и навыки, но и научились коммуницировать с наставниками, действующими руководителями министерств. Сейчас все в ваших руках. Если вы верите в свой проект, то сможете его реализовать. По крайней мере, мы в этом заинтересованы. И республике это нужно».

«Такие конкурсы заставляют ребят оторваться от рутины. Работая с коллегами из разных сфер, финалисты начинают лучше понимать, как выстраивать работу в команде», - отметил известный бизнес-тренер, основатель и управляющий партнер Группы компаний Everyco, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Президенте РФ, создатель одного из крупнейших брендов на российском рынке обучения Business Training Russia Владимир Соловьев. Он был приглашен на финальный этап. Тренер рассказал участникам проекта о персональном лидерстве как ответственности и нацеленности на результат, а также об управлении вовлеченностью.

Конкурс проходил в несколько этапов: подготовительный отбор, образовательные модули, оценка и защита проекта. С участниками работали оценщики Всероссийского конкурса «Лидеры России», профессорско-преподавательский состав КалмГУ, специалисты РАНХиГС, Высшей школы экономики, Национального фонда подготовки кадров, члены республиканского правительства, представители бизнес-сообщества и общественные деятели. Перед финалом с участниками встретились финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России», которые дали ценные советы. Куратором проекта выступила заместитель Председателя правительства Калмыкии Ирина Шварцман.

Для участия в конкурсе поступили заявки от 279 человек не только из Калмыкии, но и из Москвы, Московской области, Якутии, Ставропольского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей. По итогам всех этапов определились 43 финалиста. За время конкурса они подготовили проекты, направленные на развитие региона. За каждой командой были закреплены наставники, представители руководства регионального правительства и городского муниципалитета. Команды защитили проекты по разным направлениям: о вкладе в процветание села, о мусорном коллапсе и эффективном обращении с отходами, о создании цифровой системы учета численности поголовья животных на основе дешифрования космических снимков, о повышении инвестиционного климата, о создании «IT Технопарка», единого координационного центра патриотического воспитания, а также главного городского национального парка культуры и отдыха «Джангар» на территории Колонского пруда.

Участники активно готовились к презентации проектов, каждый старался внести свою лепту. Так, идейным генератором проекта по цифровому учету поголовья скота стал Эрдни Эрднеев. Он работает в Москве экономистом, но всегда мечтал принести пользу родной республике. А самой активной в команде, которая защищала экологический проект, стала сотрудница Лаганской библиотеки Деляш Надяева. Она провела экологические акции «Сдай батарейку» и «Добрые крышечки» в двух школах района. Участница команды по созданию «IT Технопарка» Наталья Аккай занималась поиском источников финансирования. Она проделала большую работу: изучила шесть федеральных программ и три национальных проекта. «Я нашла три варианта: участие в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, привлечение инвесторов, - рассказала Аккай. – Кстати, мы уже нашли потенциальных инвесторов, которые готовы к сотрудничеству. Третий, альтернативный способ - стать региональным оператором технопарка «Сколково».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Калмыкия