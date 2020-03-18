Продуктовым магазинам поручили перейти в онлайн. Это возможно?

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Невозможно с нуля на ровном месте запустить систему онлайн-заказов, торговым сетям потребуется на это несколько месяцев, рассказал в интервью радио Sputnik председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он отметил, что основные игроки на рынке уже тестируют или запустили собственные онлайн-магазины.

Минпромторг поручил всем российским торговым сетям проработать вопрос о переходе на онлайн-заказы, сообщили СМИ. Это может помочь работать без перебоев в условиях борьбы с коронавирусом.

"Если торговая организация до сих пор не внедрила онлайн-заказы, не отработала этот механизм, ей это будет сделать крайне затруднительно, даже невозможно. Основные крупные торговые сети уже тестируют или полноценно запустили возможность онлайн-заказов, им будет проще нарастить объем. Там много сопутствующих механизмов, сама возможность доставки, армия курьеров, программное обеспечение, это требует серьезной проработки и займет несколько месяцев. Конечно, можно посадить человека на телефонную линию и в ручном режиме принимать заказы – но это крайне затруднительно, заработка в этом процессе нет совсем. Поэтому если торговые сети не внедряли эту систему, уже не смогут сделать оперативно", – рассказал Андрей Карпов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/