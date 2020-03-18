Состоится ли интеграция России и Белоруссии?

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Пока не видно перспектив углубленной интеграции России и Белоруссии, страны устраивает статус-кво, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Центра изучения кризисного общества, заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Вилисов.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, в том числе создать единые налоговую, таможню и суд.

"Со стратегической точки зрения, с точки зрения национальной безопасности России статус-кво, по большому счету, всех устраивает. Белоруссия является военным союзником России, обеспечивает приемлемый уровень сотрудничества, в геополитическом плане является не то что бы союзником, но лояльным к России государством . Белоруссию устраивал статус-кво, пока Россия не начала требовать более подробных финансовых отчетов – каким образом используется российская финансовая поддержка. Статус-кво был нарушен, возникли тяжелые переговоры", – рассказал Максим Вилисов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/