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Формулировка вопроса по изменениям в Конституции? Мнение социолога

Президент Владимир  Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно состояться 22 апреля. На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

 Именно в формулировке вопроса кроется подвох, объяснила в интервью радио Sputnik социолог Ольга Савинская.

 "В социологических анкетах обычно пишут: "Вы одобряете или не одобряете", так, чтобы не сагитировать человека. Это некоторое правило современных опросов. По идее, надо бы написать: "Вы одобряете или не одобряете". Любой социологический опрос предполагает очень конкретный вопрос. А изменения в множественном числе? Нельзя говорить про все на свете в вопросе, нужно говорить очень конкретно. Если бы это был социологический опрос, то мы бы задавали вопрос по каждому пункту отдельно", - считает социолог.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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