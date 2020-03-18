Рывок вверх. Курс доллара превысил 79 рублей

/В России/

Курс американского доллара поднялся выше 79 рублей впервые с февраля 2016 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные с открытия бирж.

Одновременно курс евро возрос на 1 рубль 11 копеек – до 84,01 рубля. При этом индекс Мосбиржи с начала торгов проседает на 1,5%, индекс РТС – на 3% О дальнейшем алгоритме действий ЦБ в интервью радио Sputnik рассказал

кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС Александр Аршавский.

"В основных направлениях кредитно-денежной политики у ЦБ есть рисковые сценарии. К сожалению, сейчас все развивается по этому рисковому сценарию. Банк России указал, что предельным значением для курса доллара будет являться 80 рублей. Тогда Банк России начнет принимать энергичные меры. Он и так уже начал продавать валюту через свои инструменты. Конечно, сейчас уже Банк Росси должен включиться в эту борьбу, потому что курс приблизился к 80", - сказал экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/