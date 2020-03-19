Товарного дефицита в магазинах Новороссийска не выявлено

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Анализ наличия продуктов питания в торговых сетях Новороссийска ежедневно проводят специалисты управления торговли и потребительского рынка. По итогам таких проверок можно уверенно говорить о том, что потребительский спрос торговые предприятия готовы удовлетворить полностью по всем необходимым продуктам питания.

В магазинах торговой сети «Магнит» крупа «Гречневая» реализуется по цене 38 рублей за упаковку, сахар песок - 24 рубля за 1 кг, мука пшеничная - 45 рублей за 2 кг. В магазинах сети "Лента" крупа «Гречневая» реализуется по цене 39.99 рублей за упаковку, сахар песок - 30,39 рублей за 1 кг, мука пшеничная - 55,99 рублей за 2 кг, мясо птицы - 114 рублей за 1 кг.

В связи с ажиотажным спросом в магазинах «Метро» и «Лента» 16 и 17 марта наблюдался дефицит мяса птицы. В настоящий момент ситуация стабилизирована, поставки мяса птицы увеличены. Недостатка в других видах мяса - свинины, говядины и индейки нет. По словам руководителей торговых предприятий с 18 марта отмечено снижение потребительской активности населения.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск