Правительство выделяет 11,8 млрд рублей на поддержку медиков занятых в борьбе с короновирусом

/В России/

11,8 млрд рублей выделено из резервного фонда Правительства России на финансовую поддержку медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией.

Подписанным распоряжением 10,2 млрд рублей выделено Минздраву России на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 1,6 млрд рублей выделено на предоставление субсидий подведомственным организациям Роспотребнадзора на осуществление выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.