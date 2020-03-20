20 марта назвали определяющим днем для экономики России

/В России/

20 марта – критический день для российской экономики. Если Банк России поднимет ключевую ставку, это приведет к усугублению финансовой ситуации. Это позволит через некоторое время поддержать рубль, но одновременно страшно ударит по всей экономике, рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его словам, сейчас необходимо резкое снижение процентной ставки при резком же ограничении крупных финансовых спекуляций.

"Рубль второй раз за два дня пересек психологически значимую отметку 80 рублей за доллар. Тем не менее, неприятные неожиданности не закончены, паника в Европе и мире продолжается. Сегодня немного подорожала нефть, но критический для нас день – завтра, 20 марта. Если Банк России поступит, как он поступал в 2014 году, и резко задерет процентную ставку, это нанесет болезненный удар российской экономике. Сначала это приведет к паническому ослаблению рубля, потом рубль укрепится, но экономика получит удар, от которого будет оправляться годами, и возможно не сможет оправиться уже никогда. В этих условиях необходимо резкое снижение процентной ставки при резком же ограничении крупных финансовых спекуляций. Как это делали все развитые страны мира на нашем уровне зрелости финансовой системы. Без этого развития невозможно", – рассказал Михаил Делягин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/