/В России/

23% российских компаний, в связи с распространением коронавируса, рекомендуют сотрудникам работать из дома

Служба Исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, предпринимают ли в российских компаниях меры по борьбе с распространением коронавируса.

 

Выяснилось, что 36% работодателей не вводили никаких мер по борьбе с распространением коронавируса. Выше всего эта доля среди небольших компаний: 60% среди организаций с численностью до 10 человек. Среди компаний с численностью более 500 человек эта доля составила 22%. Также меньше всего тех, кто не принял никаких мер, среди московских компаний (60%).

В 23% организаций сотрудникам рекомендовано работать из дома, столько же работодателей проводят измерение температуры сотрудников. Наиболее распространённая принятая мера — закупка дополнительных антисептиков — это сделали 42% респондентов. При этом, среди крупнейших компаний (более 500 сотрудников) наибольшая доля (61%) указали, что ограничили командировки персонала за рубеж.

Среди тех, кто рекомендовал сотрудникам работать из дома, 72% заявили, что всё же в компании есть некоторые категории специалистов, чьё присутствие на рабочих местах необходимо: это административный персонал, генеральные директора, HR-менеджеры, менеджеры по продажам, производственный персонал, бухгалтерия и т.д. 

Введены ли в вашей компании какие-либо из перечисленных мер по борьбе с распространением коронавируса? — По численности компаний

 

До 10 человек

11-50 человек

51-100 человек

101-500 человек

Более 500 человек

Ограничены командировки за рубеж

19%

30%

42%

40%

61%

Закуплены дополнительные антисептики

19%

39%

42%

54%

59%

Увеличены периоды и количество уборок в помещениях

11%

23%

30%

36%

47%

Ограничены командировки внутри страны

14%

27%

34%

38%

47%

Измерение температуры сотрудникам

12%

10%

27%

28%

44%

Сотрудникам рекомендовано работать из дома

12%

20%

22%

29%

30%

Меры по борьбе с вирусом не введены

60%

38%

35%

29%

22%

Затрудняюсь ответить

2%

4%

1%

2%

2%

 

Опрос проводился с 16 по 19 марта 2020 среди 421 представителей российских компаний.

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Источник: Руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter

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Категория: Новости / В России

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