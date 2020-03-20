23% российских компаний, в связи с распространением коронавируса, рекомендуют сотрудникам работать из дома

/В России/

Служба Исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, предпринимают ли в российских компаниях меры по борьбе с распространением коронавируса.

Выяснилось, что 36% работодателей не вводили никаких мер по борьбе с распространением коронавируса. Выше всего эта доля среди небольших компаний: 60% среди организаций с численностью до 10 человек. Среди компаний с численностью более 500 человек эта доля составила 22%. Также меньше всего тех, кто не принял никаких мер, среди московских компаний (60%).

В 23% организаций сотрудникам рекомендовано работать из дома, столько же работодателей проводят измерение температуры сотрудников. Наиболее распространённая принятая мера — закупка дополнительных антисептиков — это сделали 42% респондентов. При этом, среди крупнейших компаний (более 500 сотрудников) наибольшая доля (61%) указали, что ограничили командировки персонала за рубеж.

Среди тех, кто рекомендовал сотрудникам работать из дома, 72% заявили, что всё же в компании есть некоторые категории специалистов, чьё присутствие на рабочих местах необходимо: это административный персонал, генеральные директора, HR-менеджеры, менеджеры по продажам, производственный персонал, бухгалтерия и т.д.

Введены ли в вашей компании какие-либо из перечисленных мер по борьбе с распространением коронавируса? — По численности компаний

До 10 человек 11-50 человек 51-100 человек 101-500 человек Более 500 человек Ограничены командировки за рубеж 19% 30% 42% 40% 61% Закуплены дополнительные антисептики 19% 39% 42% 54% 59% Увеличены периоды и количество уборок в помещениях 11% 23% 30% 36% 47% Ограничены командировки внутри страны 14% 27% 34% 38% 47% Измерение температуры сотрудникам 12% 10% 27% 28% 44% Сотрудникам рекомендовано работать из дома 12% 20% 22% 29% 30% Меры по борьбе с вирусом не введены 60% 38% 35% 29% 22% Затрудняюсь ответить 2% 4% 1% 2% 2%

Опрос проводился с 16 по 19 марта 2020 среди 421 представителей российских компаний.

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Источник: Руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter