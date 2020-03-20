23% российских компаний, в связи с распространением коронавируса, рекомендуют сотрудникам работать из дома
Служба Исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, предпринимают ли в российских компаниях меры по борьбе с распространением коронавируса.
Выяснилось, что 36% работодателей не вводили никаких мер по борьбе с распространением коронавируса. Выше всего эта доля среди небольших компаний: 60% среди организаций с численностью до 10 человек. Среди компаний с численностью более 500 человек эта доля составила 22%. Также меньше всего тех, кто не принял никаких мер, среди московских компаний (60%).
В 23% организаций сотрудникам рекомендовано работать из дома, столько же работодателей проводят измерение температуры сотрудников. Наиболее распространённая принятая мера — закупка дополнительных антисептиков — это сделали 42% респондентов. При этом, среди крупнейших компаний (более 500 сотрудников) наибольшая доля (61%) указали, что ограничили командировки персонала за рубеж.
Среди тех, кто рекомендовал сотрудникам работать из дома, 72% заявили, что всё же в компании есть некоторые категории специалистов, чьё присутствие на рабочих местах необходимо: это административный персонал, генеральные директора, HR-менеджеры, менеджеры по продажам, производственный персонал, бухгалтерия и т.д.
Введены ли в вашей компании какие-либо из перечисленных мер по борьбе с распространением коронавируса? — По численности компаний
|
|
До 10 человек
|
11-50 человек
|
51-100 человек
|
101-500 человек
|
Более 500 человек
|
Ограничены командировки за рубеж
|
19%
|
30%
|
42%
|
40%
|
61%
|
Закуплены дополнительные антисептики
|
19%
|
39%
|
42%
|
54%
|
59%
|
Увеличены периоды и количество уборок в помещениях
|
11%
|
23%
|
30%
|
36%
|
47%
|
Ограничены командировки внутри страны
|
14%
|
27%
|
34%
|
38%
|
47%
|
Измерение температуры сотрудникам
|
12%
|
10%
|
27%
|
28%
|
44%
|
Сотрудникам рекомендовано работать из дома
|
12%
|
20%
|
22%
|
29%
|
30%
|
Меры по борьбе с вирусом не введены
|
60%
|
38%
|
35%
|
29%
|
22%
|
Затрудняюсь ответить
|
2%
|
4%
|
1%
|
2%
|
2%
Опрос проводился с 16 по 19 марта 2020 среди 421 представителей российских компаний.
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Источник: Руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter