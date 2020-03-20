К 2030 году Геленджик сможет принимать до 5.5 миллионов туристов в год

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Город-курорт заключил контракт с «Международным центром социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

Эта компания разработала стратегии развития республики Татарстан и таких значимых городов, как Санкт-Петербург и Казань.

В 2018 году законодательно принят фундаментальный краевой документ, который определяет перспективы развития всего региона до 2030 года - Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края. Разработкой стратегии «Кубань 2030» занимается «Леонтьевский центр».

Первую встречу представители Центра провели с заместителем главы Павлом Блиновым и председателем Думы Геленджика Михаилом Димитриевым. В ходе неё были озвучены пожелания партнёров друг к другу, намечены векторы развития, исходя из потенциала курорта. Работа предстоит глобальная и будет вестись в соответствии со стратегией развития всего края.

В настоящее время специалисты Центра уже пообщались с начальниками всех отделов и управлений администрации курорта, лично осмотрели предстоящий фронт работ и посетили внутригородские округа. По результатам предварительного анализа будет организованна открытая стратегическая сессия, на которой будут представлены проекты по развитию.

По предварительной договорённости сессия должна была состояться в конце марта, но в свете последних событий перенесена на неопределённый срок. О дате проведения сообщим дополнительно.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик