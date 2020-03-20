Надо возродить Маму!

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Депутат Государственной Думы от Иркутской области Андрей Чернышев направил депутатский запрос председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность возрождения уникального отдаленного уголка России - поселка Мама и всего Мамско-Чуйского района.

"Возродить добычу полезных ископаемых в Мамско-Чуйском районе! Направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу по лицензированию старательской деятельности и перечень полезных ископаемых Иркутской области.

Это необходимо для того, чтобы наладить переработку слюдяных отвалов уже не действующего ГОКа «Мамслюда» и начать добывать из отходов слюдодобычи кварц, слюду, полевой шпат с последующей реализацией потребителям в России и за рубежом. Подробнее в письме.

Уверен, это поможет реанимировать отрасль и обеспечить жителей рабочими местами. В районе остались специалисты, которые могли бы стать движущей силой преобразований," - поделился в соцсетях депутат Государственной Думы России Андрей Чернышев.

Мама — рабочий посёлок, административный центр Мамско-Чуйского района Иркутской области России, административный центр Мамского городского поселения. Находится в 459 км к северо-востоку от железнодорожной станции Лена. Пристань на реке Витим, у впадения в него реки Мамы. Население поселка 3 500 человек, а всего в Мамско-Чуйском районе живет около 4 200 человек.