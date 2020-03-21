Пострадавшим застройщикам субсидируют ставки по кредитам и временно отменят выплату штрафов за просрочку передачи объектов долевого строительства

/В России/

Эти и другие меры содержатся в Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, подписанном 17 марта премьер-министром Михаилом Мишустиным, с которым ознакомился портал ЕРЗ.РФ.

В частности, Правительству и ряду ведомств, включая Минстрой, поручено обеспечить:

• мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций (срок — с 20 марта 2020 года в ежедневном режиме);

• субсидирование процентных ставок по кредитам застройщикам в рамках проектного финансирования в случае падения темпов продаж на первичном рынке (срок — 15 апреля 2020 года);

• продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам (срок — 27 марта 2020 года);

• временное неприменение требования о включении многоквартивного дома и/или иного объекта недвижимости в реестр проблемных объектов в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода такого объекта или неисполнения им обязательств по передаче объекта долевого строительства в установленный договором срок более чем на 6 месяцев, а также штрафных санкций (срок: внесение в Госдуму — 15 апреля, принятие — 15 июня 2020 года);

• подготовку (при необходимости) перечня мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли (срок — 31 марта 2020 года).

Вот как принятые меры на свое на свой странице в Фейсбуке прокомментировал эксперт Александр Жилин:

«Несмотря на то что перечисленные меры "рамочные", считаю что для начала это довольно серьёзные заявление, дающее понять, что государство заинтересовано в поддержке, — отметил специалист. — Субсидирование ставки, отмена штрафов в случае задержки — это конкретные шаги, а не просто заявление. Сейчас немалую часть удара примут на себя банки, так что речь идёт не только о застройщиках, будут спасать и поддерживать», — добавил Жилин.

Источник: https://erzrf.ru/news/postradavshim-zastroyshchikam-subsidiruyut-stavki-po-kreditam-i-vremenno-otmenyat-neustoyki-za-prosrochku-peredachi-obyektov-dolevogo-stroitelstva?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=229794652