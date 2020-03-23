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Новороссийские полицейские в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Розыск» задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

65 -летний житель республики Бурятия скрывался от правоохранительных органов на территории города - героя.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что на территории города скрывается 65-летний мужчина, разыскиваемый правоохранительными органами республики Бурятия за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159  Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»  и частью 2 статьи 161  Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».  При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали разыскиваемого по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. В настоящее время задержанный арестован и находится в следственном изоляторе города Новороссийска. В ближайшее время мужчина будет передан инициатору розыска.

Всего за время проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» были выявлены и задержаны 11 разыскиваемых за совершения  преступлений,  4 без вести пропавших гражданина, и опознана личность 1 неустановленного трупа.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / В России

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