Аналитик оценил последствия низкой цены на нефть для России

/В России/

Если к апрелю все страны-участницы соглашения ОПЕК+ не договорятся и действительно начнут увеличивать объемы добычи нефти, нас может ждать вторая волна нефтяного шока.

Цены могут обвалиться ниже 20 долларов за баррель, но не продержатся долго на таком уровне – буквально один день, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Дальше все будут наблюдать за восстановлением спроса в Китае и за падением добычи сланцевой нефти в США, отметил эксперт."Для России история с дешевой нефтью неприятная, но у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния. И наш бюджет рассчитан из 42,4 доллара за баррель среднегодовой цены. В январе нефть стоила 60 долларов за баррель, в феврале тоже были относительно высокие цены. Только в марте начался период падения. Поэтому первое полугодие у нас в среднем будет около 40-45 долларов за баррель. Второе полугодие будет восстановление спроса и цен. Тогда среднегодовая цена на нефть за 2020 год может превысить те самые 42,4 доллара за баррель и мы можем остаться в бездефицитной зоне бюджета, безболезненно пройти эту ситуацию", – рассказал Игорь Юшков.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне пандемии коронавируса, отказа от сделки ОПЕК+ и наращивания добычи Саудовской Аравией.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/