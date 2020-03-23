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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна (п. 47.16) до 31 мая действует запрет на добычу (вылов) камбалы-глоссы в Азовском море и Керченском проливе.

Кроме того, по 1 мая установлен запрет на любительский и спортивный лов камбалы-глоссы и в акватории Черного моря (кроме Каркинитского залива) и в лиманах.

Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов, по незнанию или намеренно допустившие нарушение указанных требований Правил рыболовства, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю