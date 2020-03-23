Однофазный дизельный генератор поможет решить любые проблемы с подачей электричества в нужную точку

/В России/

Однофазные дизельные генераторы - это то оборудование, которое пользуется спросом среди не только дачников, но и постоянные жильцов загородных домов. Чаще всего такой вид генератора выбирается для выходного тока в 220 максимум 230 В, с частотой в 50 Гц.

Чего вполне достаточно для бытового использования. К тому же всегда можно подобрать однофазные дизельные генераторы от Gm-Gen нужной мощности, ведь они варьируются от 3,0 до 10,0 кВт.

Но, нужно не забывать, что данные цифры представляют максимально возможную нагрузку. А для комфортного использования следует выбирать запас примерно в 10%.

Также стоит помнить, что все электростанции делятся на два вида, те, что для работы потребляют бензин, и другие – дизель.

Преимущества работы однофазного генератора от «Джи Эм Центр» :

выносливость. Такие генераторы вполне могут использоваться от 8 часов без выключения. Это позволяет выбрать данный источник питания даже в качестве основного для загородного дома, либо для резерва в случае отключения электропитания.

экономичное потребление топлива;

легкость в обслуживания;

автоматизация всей установки;

экономичность. Благодаря тому, что генератор дизельный он потребляет куда меньше топлива, которое дешевле в цене если сравнивать с бензином, и эти цифры могут достигать 40%.

Большая часть генераторов как одно-так и трехфазные могут быть с подвижной ходовой частью. И для такого оборудования очень необходим защитный кожух, который будет уменьшать шумность агрегата во время его работы. Но, тогда не стоит забывать о жидкостной системе охлаждения, чтобы защитить его от поломок.

Компания «Джи Эм Центр» предоставляет различный выбор однофазных генераторов в зависимости от необходимости и поставленных целей.

Конечно же такое оборудование не может стоит дешево. Тем более, что стоимость дизельных генераторов даже выше, чем бензиновых. Но, длительное использование такого оборудования окупиться сторицей даже для частного использование уже в ближайшее время.

Евгений Счастливый