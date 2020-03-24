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России посоветовали пойти по итальянскому варианту карантина

Повторить опыт Италии в плане работы с карантином нужно, чтобы победить коронавирус в России. Это должно выражаться в введении уголовной ответственности или очень больших штрафов для тех, кто нарушил режим изоляции, рассказала управляющий партнер компании "Стибикина и партнеры" и медицинский юрист Юлия Стибикина в интервью радио Sputnik.  

 

 

 

"В полном объеме у нас режим ЧС не введен, но понимание карантина есть. В этих условиях власти могут любые санкции вводить. В Италии за несоблюдение карантина 6 тысяч евро штраф. Я считаю, что у людей должна быть ответственность, но человека надо напугать. Напугать либо уголовной статьей, либо большим денежным штрафом", - рассказала Юлия Стибикина.

О повышении штрафов для тех, кто нарушает карантин задумались и в правительстве. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал ужесточить наказание для нарушителей режима изоляции. Какой именно штраф или другое наказание в будущем может ждать россиян, премьер не уточнил.

На данный момент за нарушение карантина можно получить предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Если же человек сбежит из карантина и кого-то заразит, то его может ждать уже тюремное заключение.  

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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