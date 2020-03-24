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В России закрывают увесилительные заведения и кинотеатры

Правительство РФ поручает органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. 

Кроме того: ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений (в случае их введения).

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Категория: Новости / В России

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