В России закрывают увесилительные заведения и кинотеатры

/В России/

Правительство РФ поручает органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Кроме того: ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений (в случае их введения).