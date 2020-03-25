В "Опоре России" рассказали, что поможет бизнесу

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Самое главное, что сегодня может помочь бизнесу – не платить квартальные налоги, получить возможность отсрочки будущих налогов и выделять деньги из бюджета предприятиям, которые оказались в крайне тяжелом положении, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский.

Минэкономразвития предложило освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года, крупный – до мая, сообщают СМИ. 99% проверок, которые действительно патовы для бизнеса и приносят проблемы, – это проверки внеплановые, объяснил Алексей Петропольский.

"Любой человек может зайти на портал госслужбы, которая может проводить проверки, написать заявление инкогнито. После этого выезжает бригада чиновников, которые начинают потрошить бизнес, вымогать взятки, выносить предписания и вешать штрафы. От таких проверок никто не освобождает даже в проекте", – рассказал Алексей Петропольский.

Самое главное, что может быстро помочь бизнесу, – это не платить налоги, хотя бы квартальные, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения "Опоры России".

"У нас заканчивается третий квартал, до 31 марта нужно оплатить налоги. Денег у бизнеса просто нет, выручки и продажи упали в сфере услуг, торговли, туризма. Вторая мера – возможность отсрочки налогов на будущее, каникул, освобождения от налогов или их переноса на неопределенный срок. Третье – предприятиям, которые оказались в крайне тяжелом состоянии, нужно выделять деньги из бюджета. Уже сегодня огромное количество предприятий перевело сотрудников на домашний режим. Причем не всегда возможно, чтобы человек работал удаленно. Люди будут получать зарплату ровно столько, сколько у учредителя хватит денег ее выплачивать – не больше двух месяцев. И потом компании пойдут на банкротство", – считает Алексей Петропольский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/