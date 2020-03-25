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С 26 марта в Краснодарском крае прекращается работа всех развльных центров и кинотеатров

С 26 марта прекращается работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, фудкортов в торговых центрах, проведение экскурсий. Сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Решение принято в связи с постановлением главного санитарного врача Краснодарского края.

Также запрещается проведение любых спортивных, культурно-досуговых мероприятий и предоставление услуг по курению кальяна в организациях всех форм собственности на территории Краснодарского края.

Нарушение постановления главного санитарного врача Краснодарского края влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, вплоть до приостановления деятельности через суд на срок до 3 месяцев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / В России

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