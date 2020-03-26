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Курорты северокавказского туристического кластера «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» с 28 марта по 6 апреля закроются из-за распространения коронавируса, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе АО «КСК».

«Мы решили приостановить работу наших курортов, чтобы избежать распространения инфекции. Все это время компания принимала все необходимые меры, чтобы обезопасить гостей», — цитирует пресс-служба генерального директора АО «КСК» Хасана Тимижева.

Как сообщили в компании, туристы, которые на время закрытия курортов, планировали приехать на Кавказ, смогут вернуть стоимость ски-пассов.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/68256/.htm