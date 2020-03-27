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Компании планируют сократить зарплаты сотрудникам из-за кризиса

Все изменения, связанные с условиями оплаты труда, должны выполняться строго по трудовому законодательству. Работники должны требовать справедливости, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

 

 Из-за падения курса рубля и распространения коронавируса каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, 29% компаний уже провели оптимизацию. Такие данные приводит Центр стратегических разработок, сообщили СМИ.

Это никак не соответствует нормам трудового законодательства, отметил Александр Шершуков.

"Ситуация, которая описывается как форс-мажор, может быть применима к нерабочей пятидневке, которая будет. Но в указе сказано, что эта неделя оплачивается в полном объеме. В период за пределами этого времени все изменения, связанные с объемами заработных плат, выполняются строго по трудовому законодательству. Работники должны требовать справедливости. Более того, есть контролирующие органы, которые должны за этим наблюдать – Рострудинспекция, прокуратура. Форма коллективной самозащиты работников – профсоюзная структура. Если ее нет на предприятии, ее достаточно просто сделать", – сказал Александр Шершуков.

В среду Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Президент пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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