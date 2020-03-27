Возможный запрет алкоголя из-за коронавируса разделил Госдуму 

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Идея ограничить или запретить продажу алкоголя в России на время борьбы с коронавирусом, которую предложил глава проекта "Трезвая Россия", разделила депутатов Государственной думы. Своими мнениями поделились с радио Sputnik члены комитета ГД по охране здоровья.

Глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев хочет, чтобы правительство ввело ограничение или вовсе запретило продажу алкоголя в России на время эпидемии коронавируса в стране. Свое пожелание он отправил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина поддержала эту идею. В интервью радио Sputnik она рассказала, почему важно не пить во время эпидемии.

"Хорошее предложение, поскольку у нас люди меры не знают. Борьба с плохими пристрастиями – это очень хорошая борьба. У людей в состоянии опьянения, особенно если организм переживает какое-то вирусное заболевание, снижается иммунитет. Не стоит использовать алкоголь в период распространения инфекции, а еще лучше понять, что россиянам пора стать непьющей нацией", – рассказала депутат Санина.

В России и так действует ряд ограничений на продажу алкоголя. Введение еще больших ограничений, особенно в условиях, когда тысячи людей вынуждены сидеть на карантине, приведет к росту социальной напряженности, рассказала радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

"Во время эпидемии те, кто пил – продолжат пить, а те, кто не пил – не будут пить. Ограничение продажи алкоголя только повысить социальную напряженность. Я считаю, что ограничение на продажу алкоголя –это не мера по борьбе с коронавирусом", – рассказала депутат Соломатина.

Вопрос об ограничении продажи алкоголя возник особенно остро из-за внеочередной выходной недели, которая начинается в России. С 28 марта по 5 апреля россияне официально смогут "побыть дома". Такое решение принял президент Владимир Путин. По его словам, это нужно, чтобы ограничить распространение коронавируса. В большинстве регионов в эту неделю не будут работать кафе, рестораны, парки и прочие развлекательные объекты.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/