Попасть в ГАИ можно через Госуслуги

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В целях предупреждения распространения КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ с 28 марта 2020 года прием граждан в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю будет осуществляться только в случае подачи заявления в форме электронного документа с применением Единого портала государственных и муниципальных услуг (GOSUSLUGI.RU) и оплаты государственной пошлины в соответствующем размере.

Допуск граждан в подразделение будет осуществляться исключительно во время, на которое подана соответствующая заявка при наличии соответствующих установленным требованиям необходимых документов. Гражданам, прибывшим в не установленное заявкой время государственная услуга предоставляться не будет.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от других граждан, используйте медицинскую маску или используйте другие средства индивидуальной защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. Избегая излишние поездки и посещение многолюдных мест можно уменьшить риск заболевания.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску