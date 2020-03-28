«Яблоко» предложило программу неотложных мер по поддержке граждан и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса

/В России/

Власти должны оказать всемерную поддержку гражданам, оказавшимся перед угрозой не только заражения коронавирусом, но и потери средств к существованию, а также частному бизнесу считают в «Яблоке».

Партия разработала программу неотложных мер, состоящую из 20 пунктов социально-экономического характера и пяти пунктов политического характера. Источниками средств для реализации программы, которую в партии признают «дорогой», должны стать Фонд национального благосостояния, золотовалютные резервы, а также расходы на оборону, силовые ведомства и раздутый госаппарат.

Поддержка системы здравоохранения

Увеличить расходы на здравоохранение не менее чем на 1 трлн рублей на текущий год в частности для приобретения не менее 30 тыс. аппаратов ИВЛ, закупку тестов на коронавирус на 50 млн человек, строительство новых медицинских мощностей.

Доплачивать врачам, участвующим в борьбе с коронавирусом, 100 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу – 50 тыс.

Массово тестировать на коронавирус всех желающих и подозреваемых на инфекцию. Отслеживать контакты всех инфицированных, помещать их на длительный домашний карантин.

Госпитализировать только тяжело больных. Перепрофилировать коечный фонд. Обучить врачей работе на аппаратах ИВЛ, сердечно-легочным реанимационным мероприятиям.

Поддержка граждан

Сохранять рабочее место за работником при уходе в отпуск без содержания, выплачивать ему гос. дотацию в размере 80% от средней зарплаты в регионе.

Оплачивать до 30% расходов населения на ЖКХ и 25% выплат по потребительским ссудам и ипотеке.

Выделить не менее 20 млрд рублей на поддержку тех, кто снимает жилье (пособие должно покрыть не менее 30% рыночной арендной платы).

Единовременно перечислить пенсионерам субсидию в размере месячной пенсии, а получателям социальных пособий – субсидию в размере пособия.

Начислить семьям с несовершеннолетними детьми, чей доход на члена семьи ниже двукратного прожиточного минимума ребенка, субсидии в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

Поддержка бизнеса

Объявить налоговые каникулы для малых и средних предприятий по всем налогам, включая НДС, до конца года, а малым и микропредприятиям — также по страховым взносам.

Выдавать предпринимателям в качестве беспроцентных кредитов неограниченные суммы в течение 12 месяцев.

Выделить до 1 млн рублей каждому предприятию малого бизнеса.

Отменить 95% всех налоговых и неналоговых платежей в этом году для гостиничного, туристического бизнеса и сферы досуга.

Отложить налоговые платежи для самозанятых до января 2022 года.

Компенсировать не менее 50% выпадающих доходов музеям, театрам, кинотеатрам, книжным магазинам и пр. для выплат зарплат и гонораров.

Политические меры

Окончательно отказать от «всенародного голосования» по незаконным поправкам к Конституции.

Отменить весенний призыв в армию и перенести его как минимум на лето.

Готовиться к сезонным лесным пожарам и другим стихийным бедствиям, которые в условиях карантина могут привести к дополнительным жертвам.

Отказаться от дальнейшего участия в военных операциях за рубежом, в частности в Сирии и Ливии.

Разрешить обращение мигрантов в медучреждения без предъявления документов о регистрации, освободить их от наказания за нарушение миграционного режима.

Источник: Пресс-служба партии Яблоко