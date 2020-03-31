Почему адвокатов нужно вывести из-под указа об изоляции

/В России/

Все адвокаты имеют право передвигаться по своим профессиональным обязанностям и оказывать правовую помощь гражданам, рассказал доктор политических наук, адвокат Алексей Бинецкий. Иначе правосудие должно быть приостановлено.

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "обеспечить беспрепятственное передвижение адвокатов" в условиях ужесточения карантинных мер. По словам Алексея Бинецкого, это должна быть не просьба, а требование.

Напомним, в 29 регионах России, включая Москву и Московскую область, объявлен режим самоизоляции. Суды продолжают рассматривать неотложные уголовные и административные дела, однако адвокаты не попали в список исключений для свободного перемещения.

"В предыдущих актах президента говорилось, что сохраняются права на передвижения и функционирование служб и физических лиц, которые участвуют в важных государственных вопросах и вопросах жизнеобеспечения. Если адвокаты не имеют возможности в случае необходимости по гражданским и особенно уголовным делам, когда суд все же назначает слушание, осуществить свою функцию, то правосудие в нашей стране должно быть полностью приостановлено. Адвокаты – единственные, кто осуществляет защиту прав граждан, другой профессиональной структуры в нашей стране не существует. Это закреплено в Конституции. Любые действия без участия адвоката – это нарушение прав человека, а если это так, в нашей стране будет де-факто действовать чрезвычайное положение, когда права и свободы ограничены. Поскольку этого нет, необходимо обеспечить адвокатам возможность передвижения", – считает Алексей Бинецкий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/