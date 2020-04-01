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В Новороссийске проводится масштабная дезинфекция

На улицах Новороссийска продолжается работа по дезинфекции общественных территорий.  В работе задействованы порядка 150 человек.

Сотрудники работают в защитных костюмах и масках. С помощью специального состава они обрабатываются тротуары, остановочные комплексы, детские и спортивные площадки.

Распыление дезинфицирующей жидкости проводится мелкодисперсным способом. Это позволяет добиться максимального покрытия поверхности и обеспечивает попадание средства в самые труднодоступные места. Такая обработка будет проводится ежедневно, не реже одного раза в стуки. Компоненты состава абсолютно безопасны для жителей и животных.

Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

Источник: Отдел информационной политики и СМИ

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Категория: Новости / В России

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