В Новороссийске проводится масштабная дезинфекция

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На улицах Новороссийска продолжается работа по дезинфекции общественных территорий. В работе задействованы порядка 150 человек.

Сотрудники работают в защитных костюмах и масках. С помощью специального состава они обрабатываются тротуары, остановочные комплексы, детские и спортивные площадки.

Распыление дезинфицирующей жидкости проводится мелкодисперсным способом. Это позволяет добиться максимального покрытия поверхности и обеспечивает попадание средства в самые труднодоступные места. Такая обработка будет проводится ежедневно, не реже одного раза в стуки. Компоненты состава абсолютно безопасны для жителей и животных.

Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

Источник: Отдел информационной политики и СМИ