/В России/
В Новороссийске проводится масштабная дезинфекция
На улицах Новороссийска продолжается работа по дезинфекции общественных территорий. В работе задействованы порядка 150 человек.
Сотрудники работают в защитных костюмах и масках. С помощью специального состава они обрабатываются тротуары, остановочные комплексы, детские и спортивные площадки.
Распыление дезинфицирующей жидкости проводится мелкодисперсным способом. Это позволяет добиться максимального покрытия поверхности и обеспечивает попадание средства в самые труднодоступные места. Такая обработка будет проводится ежедневно, не реже одного раза в стуки. Компоненты состава абсолютно безопасны для жителей и животных.
Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск
Источник: Отдел информационной политики и СМИ