Как скажутся на банках регуляторные послабления?

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Банки сегодня заинтересованы в пролонгации и реструктуризации ранее выданных кредитов, но будут осторожно относиться к выдаче новых, рассказал старший управляющий директор рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Александр Проклов.

Ранее Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В частности, кредитным организациям рекомендуется реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, предоставленным заемщикам, если те заболели коронавирусом. Также с 1 апреля снизятся надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

"Кредитным организациям в значительной степени даже выгодны меры, предложенные ЦБ, поскольку они действительно позволяют им не ухудшать свою оценку качества обслуживания заемщиками долга, проводить тем самым реструктуризацию. Это позволяет кредитным организациям не принимать на себя существенное давление на прибыль и капитал. Хотя эта мера и носит рекомендательный характер, скорее всего, будет применяться банками достаточно широко", – рассказал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР.

Сейчас кредитование в целом упадет, в первую очередь, кредитование населения, отметил Александр Проклов.

"Банки будут очень осторожно относиться к предоставлению новых кредитов. Речь идет больше о пролонгации, реструктуризации ранее выданных кредитов, но банки будут внимательно смотреть на качество новых заемщиков. Сами заемщики будут очень осторожно прибегать к кредитованию. Была информация, что в марте произошел локальный всплеск заявок на ипотеку. Люди спешили попробовать взять ипотечный кредит, пока не сказалось влияние девальвации рубля. Но это не продлится на ближайшие месяцы", – считает эксперт.

При этом банки примут на себя определенные дополнительные риски, отметил эксперт. Пока не очень понятно, как это будет решаться в период после завершения эпидемии, когда все регуляторные послабления будут сняты. Видимо, будет какой-то план по постепенному выходу из режима, считает Александр Проклов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/