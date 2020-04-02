Стало известно, что станет с экономикой России за нерабочий месяц 

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Нерабочий апрель, который объявил Владимир Путин, затормозит экономику России. Обратно раскручивать ее придется все "трудовое лето". Так решение президента прокомментировал в интервью радио Sputnik руководитель Аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук Игорь Варьяш.

Напомним, ранее Владимир Путин продлил в России нерабочие дни до конца апреля. Такое решение президент России принял на фоне распространения коронавируса COVID-19 по стране.

Это уже второе введение нерабочих дней за последнее время. Ранее глава государства вводил нерабочую неделю для борьбы с коронавирусом с 28 марта по 5 апреля. Теперь отдыхать россияне будут целый месяц до 30 апреля. Такое решение президента должно помочь защитить здоровье россиян, но по экономике нанесет удар, считает Игорь Варьяш.

"Когда люди меньше работают, тогда меньше создается продукции, меньше получают денег, появляется больше незанятых. Затормозить экономику можно, но как ее потом будут раскручивать? Это будет трудно, поскольку в восстановление надо будет больше инвестировать средств. Нерабочие дни - это вынужденная и абсолютно оправданная мера, но надо готовиться к трудностям, существенным трудностям. Нам придется напрячься, и лето у нас будет в самом тяжелом смысле слова трудовым", - рассказал экономист Варьяш в интервью радио Sputnik.

Главная проблема для бизнесменов заключается в том, что весь нерабочий апрель работодатели обязаны будут выплачивать сотрудникам зарплату в полном объеме. Однако президент оставил за собой право сократить количество нерабочих дней, если ситуация с COVID-19 улучшится.

Как ранее сообщало радио Sputnik, на 2 апреля известно о 3548 заразившихся коронавирусом в России и о 30 погибших от заболевания. Всего в мире инфицированных COVID-19 более 820 тысяч, а погибших более 40 тысяч.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/