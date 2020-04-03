/В России/

Владислав Жуков, генеральный директор ООО «НЗТ»: «Отгрузка зерна - задача стратегическая, и останавливать ее мы просто не имеем права».

1 апреля в обществе подвели итоги работы за март. ООО «НЗТ» отгрузил на экспорт 632,55 тысячи тонн.

Руководство общества обозначило приоритетной задачей предприятии заботу о своих сотрудниках. Высококлассные специалисты, обеспечивающие непрерывный производственный процесс, должны трудиться с пониманием: работодатель прикладывает реальные усилия для безопасности и сохранности их здоровья.

По графику идет санитарная обработка помещений с применением эффективных в данном случае дезсредств. Дезинфицируется всё, начиная от дверных ручек туалетов до входных групп в помещения терминала и пристани, включая лаборатории, визировочный комплекс и объекты автовыгрузки. Все члены коллектива обеспечены в достаточном количестве санитайзерами. Запасы их постоянно пополняются. Выданы защитные маски. О соблюдении мер профилактики сообщает специально изготовленная наглядная агитация: плакаты и памятки, размещенные местах работы.

Доставка работников на предприятие и с предприятия выполняется вахтовым методом. Кроме того, для всех водителей зерновозов проводится информационный инструктаж о мерах противодействия заражению коронавирусом.

Не обошлось без запретительных мер. К примеру, отныне скопление людей в местах для курения считается грубейшим нарушением внутрипроизводственного режима. «Благодарю каждого сотрудника терминала, кто, не смотря ни на что, продолжает работу», - сказал Владислав Владимирович. «Это позволяет не останавливать перевалку. Казалось бы, что зависит от одного человека, от небольшого коллектива… Но… Если дать себе труд задуматься – наша работа сегодня – это сохранение экономики страны», - акцентировал Жуков, обращаясь к работающим в условиях карантина на отгрузке зерна сотрудникам предприятия. Ранее Владислав Жуков заявил: «ООО «НЗТ» крупнейший терминал на Юге страны. Наши клиенты доверяют нам перевалку, потому что мы относимся к делу ответственно и профессионально, а вопросы безопасности – всегда были и остаются для нас в приоритете. Мы также надеемся, что органы власти, принимая необходимые меры безопасности, не нарушат систему грузопотока сохранив возможности погрузки и перевозки зерновых сельскохозяйственных грузов, следующих в адрес ООО «НЗТ» и других портовых терминалов участвующих в развитии экспортно-импортного хаба Краснодарского края».

В сложных условиях карантина надеемся, что органы власти, принимая необходимые меры безопасности, не нарушат систему грузопотока сохранив возможности погрузки и перевозки зерновых сельскохозяйственных грузов, следующих в адрес ООО «НЗТ» и других портовых терминалов участвующих в развитии экспортно-импортного хаба Краснодарского края.

Александра Дьяконова