Эксперт объяснил отставки губернаторов

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Отставки губернаторов Камчатского края, республики Коми и Архангельской области вызваны разными причинами. О них в интервью радио Sputnik рассказал в интервью генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

"Губернатор Камчатки Владимир Илюхин – давний, успешный губернатор, добившийся значительного прироста инвестиций и качества жизни, подъема той же рыбной отрасли. Его отставка связан с тем, что он долго и успешно работал и будет востребован на новой должности, о чем было заявлено", – считает Дмитрий Орлов.

Главам Коми и Архангельской области предъявлялись претензии в связи с недостаточно эффективной работой в сфере борьбы с коронавирусом. Но ключевая причина их отставки – долговременные проблемы в жизни регионов, считает эксперт.

"Отставки Сергея Гапликова и Игоря Орлова связаны с долговременными проблемами в жизни регионов, проблемами социально-экономического характера, проблемами взаимоотношений губернаторов с элитами. Их непопулярность у населения была очевидна достаточно давно. Вишенка на торте – Шиеский кризис. Строительство утилизационного объекта, который продолжает сооружаться на границе этих двух субъектов федерации. Оба губернатора оказались неспособны давать ответ на этот вызов, там постоянно были митинги", – рассказал Дмитрий Орлов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/