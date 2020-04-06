Денис Деулин: Города Краснодарского края должны выглядеть...как зрелые и развитые сообщества...
Председатель краснодарского регионального отделения Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ выразил свою позицию в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса.
Публикуем краткий текст открытого письма от общественников, Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...
"Уважаемый Вениамин Иванович!
По состоянию на 3 апреля 2020 года в Краснодарском крае введены все меры против распространения коронавируса. Однако социальные права граждан в режиме самоизоляции не сохранены: какая-либо помощь для населения из муниципалитета отсутствует...
В нашей стране не все работают официально и имеют белую зарплату: по многочисленным опросам — это 30% от работающего населения. Без труда можно оценить все риски нахождения их дома целый месяц, потому как зарплату они не получат, равно как и сотрудники малого бизнеса. У бизнеса не может быть средств, чтобы выплатить работникам зарплату и покрыть свои расходы. Как эти люди смогут прожить без средств к существованию? Многие снимают квартиры, как им оплатить аренду? К тому же ежедневно растут цены на продукты питания, а в аптеках по-прежнему отсутствуют необходимые средства защиты от пандемии.
Мы считаем обязательной в данной ситуации задачей направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые смягчат прохождение режима самоизоляции и сделают его максимально комфортным и безболезненным для населения. Города Краснодарского края должны выглядеть...как зрелые и развитые сообщества, где граждане чувствуют защиту и поддержку в это нелёгкое для страны время. Это важнейшая национальная задача для страны и нашего региона.
Исходя из вышеизложенного, мы требуем от вас и администрации:
1. Организовать бесплатно раздачу продуктов питания, а также необходимых медицинских препаратов и средств защиты от вируса.
2. Отменить плату за услуги ЖКХ всем гражданам.
3. Организовать бесплатный проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан, которые в период пандемии остаются на своих рабочих местах. В первую очередь медицинским работникам, сотрудникам Роспотребнадзора и социальных служб, волонтёрам и т. д.
4. На примере других регионов выплатить каждому гражданину компенсацию в размере 5000 рублей.
5. Проводить мониторинг цен на продукты питания и не допускать их повышения.
6. Организовать пункты по проверке температуры и иных симптомов заболевания.
7. Освободить от налогов весь малый бизнес, поддержать дальнейшими преференциями.
Председатель регионального совета Д. А. Деулин."