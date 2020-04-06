Денис Деулин: Города Краснодарского края должны выглядеть...как зрелые и развитые сообщества...

Председатель краснодарского регионального отделения Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ выразил свою позицию в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса.

Денис Деулин отмечает, что многие страны вводят дополнительные меры поддержки граждан, малого и среднего бизнеса, например снижают плату за коммунальные услуги, оказывают материальную помощь, вводят различные компенсационные выплаты. К сожалению, в Краснодарском крае подобная практика пока отсутствует. Денис Александрович уверен, что подобные меры поддержки необходимо принять и на уровне муниципалитета. В связи с этим он направил обращение в виртуальную приёмную администрации Краснодарского края.

Публикуем краткий текст открытого письма от общественников, Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...

"Уважаемый Вениамин Иванович!

По состоянию на 3 апреля 2020 года в Краснодарском крае введены все меры против распространения коронавируса. Однако социальные права граждан в режиме самоизоляции не сохранены: какая-либо помощь для населения из муниципалитета отсутствует...

В нашей стране не все работают официально и имеют белую зарплату: по многочисленным опросам — это 30% от работающего населения. Без труда можно оценить все риски нахождения их дома целый месяц, потому как зарплату они не получат, равно как и сотрудники малого бизнеса. У бизнеса не может быть средств, чтобы выплатить работникам зарплату и покрыть свои расходы. Как эти люди смогут прожить без средств к существованию? Многие снимают квартиры, как им оплатить аренду? К тому же ежедневно растут цены на продукты питания, а в аптеках по-прежнему отсутствуют необходимые средства защиты от пандемии.

Мы считаем обязательной в данной ситуации задачей направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые смягчат прохождение режима самоизоляции и сделают его максимально комфортным и безболезненным для населения. Города Краснодарского края должны выглядеть...как зрелые и развитые сообщества, где граждане чувствуют защиту и поддержку в это нелёгкое для страны время. Это важнейшая национальная задача для страны и нашего региона.

Исходя из вышеизложенного, мы требуем от вас и администрации:

1. Организовать бесплатно раздачу продуктов питания, а также необходимых медицинских препаратов и средств защиты от вируса.

2. Отменить плату за услуги ЖКХ всем гражданам.

3. Организовать бесплатный проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан, которые в период пандемии остаются на своих рабочих местах. В первую очередь медицинским работникам, сотрудникам Роспотребнадзора и социальных служб, волонтёрам и т. д.

4. На примере других регионов выплатить каждому гражданину компенсацию в размере 5000 рублей.

5. Проводить мониторинг цен на продукты питания и не допускать их повышения.

6. Организовать пункты по проверке температуры и иных симптомов заболевания.

7. Освободить от налогов весь малый бизнес, поддержать дальнейшими преференциями.

Председатель регионального совета Д. А. Деулин."