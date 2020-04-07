Президент НТС оценил идею запрета на импорт дешевого бензина

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Заграждение внутреннего нефтяного рынка от внешних, более выгодных поставок, – определенная мера поддержки нефтяных компаний. Но больше – возможность дополнительной ренты с каждой тонны произведенного топлива, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза независимых участников национального топливного рынка "Независимый топливный союз" (НТС) Павел Баженов.

Правительство может запретить импорт дешевого бензина. По данным СМИ, предложение обсуждается в Минэнерго и на уровне вице-премьера Юрия Борисова. Сейчас бензин за рубежом намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. В России стоимость бензина почти не изменилась из-за особенностей демпфирующего механизма, объяснил Павел Баженов.

"Сейчас демпфирующий механизм, который изначально был создан для поддержки отрасли и внутренней цены на заданном уровне, начал работать в обратную сторону. Де-факто, сегодня нефтяные компании платят дополнительный налог в размере 12,5 тысяч рублей за бензин на каждую тонну. Это практически равно ставке акциза, и это не позволяет уйти ценам вниз", – объяснил президент НТС.

В условиях карантина объемы продаж бензина падают вплоть до 50-70% в зависимости от региона и конкретной АЗС. Нефтяную отрасль поддержало бы приостановление действия демпфера, а данная мера поддерживает только бюджет, считает Павел Баженов.

"Вместо того чтобы остановить работу демпфирующего механизма, мы решаем вопрос по заграждению внутреннего рынка от внешних, более выгодных поставок. Негативные последствия – мы, как население страны, не увидим снижение цены на топлива в условиях такого регулирования", – рассказал президент НТС.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/