В Дзержинске дороги станут качественнее и безопаснее

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Во втором по величине городе Нижегородской области начались работы по расширению и реконструкции улицы Красноармейской, ведущей к терминалу транспортной компании "Байкал-Сервис".

«Этого события давно и с нетерпением ждали, — высказалась по актуальному для жителей Дзержинска вопросу руководитель филиала транспортной компании «Байкал-Сервис» Елена Звирбуле. — За последние 20 лет нагрузка на дорожную сеть значительно выросла, и пропускная способность городской сети дорог, основы которой были заложены еще в 30-е годы прошлого века, перестала отвечать современным требованиям».

Улица Красноармейская - основная артерия, связывающая центр города и крупнейшее предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова». Здесь же, на Красноармейской, находится торговый центр «Порт-Уют», на территории которого расположился филиал «Байкал-Сервиса». Обеспечивая потребности бизнеса и населения в грузоперевозках, сегодня компания продолжает работать в штатном режиме

В этом году муниципалитет анонсировал долгожданный ремонт магистрали. К концу 2021 года она будет расширена до четырех полос, по две в обе стороны. На первом этапе дорожные строители произведут перенос всех коммуникаций, при этом движение транспорта по улице Красноармейской ограничиваться не будет.

Добавим, что эти работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Исаев Артем

Источник: предложи новость