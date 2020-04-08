«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2020 года.
Главы регионов Южного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
15 268
|
103 912,2
|
2
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 553
|
56 560,7
|
3
|
+1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 531
|
42 096,1
|
4
|
-1
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 775
|
39 212,1
|
5
|
0
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 043
|
21 479,3
|
6
|
+1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 176
|
12 943,2
|
7
|
-1
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
3 159
|
12 238,1
|
8
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 385
|
6 157,1
Комментарии:
В Южном федеральном округе в марте 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече c президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все медслужбы Крыма обеспечены медицинскими масками, которые сейчас на полуострове в дефиците, защитными костюмами, и сформирован резерв. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе на неопределенный срок Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в связи с распространением в мире коронавируса. Также сообщалось, что Сергей Аксенов поручил на время карантина по коронавирусу освободить медиков от платы за проезд в общественном транспорте.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что запуск пассажирского железнодорожного сообщения между Анапой и Керчью будет способствовать развитию экономики Краснодарского края и Крыма, при этом Кубань рассчитывает, что снизится нагрузка на ее дорожную сеть. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить застройку побережья Анапы и Новороссийска. Также сообщалось, что Вениамин Кондратьев принял решение о введении карантина на территории Краснодарского края.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, на встрече обсуждались вопросы социально?экономического развития города. На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев объяснил это необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции. Помимо этого, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что разгромленная вандалами могила Неизвестного солдата будет восстановлена ко Дню Победы.
Главы регионов в марте 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
91 678
|
923 728,9
|
2
|
+3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
28 987
|
199 788,9
|
3
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 846
|
176 150,4
|
4
|
+2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
15 384
|
112 713,6
|
5
|
+5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
15 268
|
103 912,2
|
6
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 911
|
102 341,2
|
7
|
-3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижеегородская обл.
|
19 460
|
86 987,3
|
8
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
11 865
|
86 698,3
|
9
|
-6
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 591
|
79 364,2
|
10
|
+8
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
10 818
|
71 838,9
|
11
|
-2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
16 179
|
62 657,2
|
12
|
-1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 545
|
58 902,9
|
13
|
+2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 553
|
56 560,7
|
14
|
+9
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
9 215
|
54 805,9
|
15
|
+13
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 204
|
53 895,2
|
16
|
-2
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 524
|
47 033,1
|
17
|
+18
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 531
|
42 096,1
|
18
|
+8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 775
|
39 212,1
|
19
|
-3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 488
|
38 398,7
|
20
|
+21
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 915
|
37 688,2
|
21
|
+10
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 950
|
36 568,1
|
22
|
+2
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 337
|
34 273,9
|
23
|
-11
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 600
|
33 717,5
|
24
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 237
|
32 913,2
|
25
|
+19
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 329
|
32 553,1
|
26
|
+10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 615
|
32 242,5
|
27
|
-7
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 065
|
32 032,8
|
28
|
-6
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 316
|
32 010,9
|
29
|
-2
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
6 298
|
28 950,2
|
30
|
-17
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 030
|
28 898,6
|
31
|
-14
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 830
|
27 897,9
|
32
|
0
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 745
|
27 433,0
|
33
|
0
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 889
|
26 817,7
|
34
|
-9
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 045
|
26 802,4
|
35
|
+16
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 302
|
25 310,8
|
36
|
+7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 777
|
23 857,1
|
37
|
+3
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 946
|
23 766,1
|
38
|
-1
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 455
|
23 508,1
|
39
|
-9
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 342
|
23 251,2
|
40
|
+19
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 486
|
22 271,2
|
41
|
-7
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
5 005
|
22 172,1
|
42
|
-4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 049
|
21 695,1
|
43
|
-24
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 282
|
21 521,0
|
44
|
+4
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 043
|
21 479,3
|
45
|
-16
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 099
|
20 284,9
|
46
|
+1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 784
|
20 046,4
|
47
|
+8
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 101
|
19 820,1
|
48
|
+16
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 266
|
19 646,0
|
49
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 333
|
18 015,2
|
50
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 549
|
17 479,7
|
51
|
+3
|
ШУМКОВ Вадим
Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 664
|
17 296,0
|
52
|
-10
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 450
|
16 608,0
|
53
|
+10
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 313
|
15 994,0
|
54
|
-15
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 005
|
15 979,0
|
55
|
+1
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
4 230
|
15 974,1
|
56
|
+6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 002
|
15 859,2
|
57
|
+3
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 087
|
14 978,0
|
58
|
+18
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 743
|
14 015,1
|
59
|
-7
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 959
|
12 978,2
|
60
|
+8
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 176
|
12 943,2
|
61
|
-16
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
2 797
|
12 834,3
|
62
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 049
|
12 745,3
|
63
|
-5
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 129
|
12 533,0
|
64
|
+6
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 955
|
12 331,9
|
65
|
+2
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
3 159
|
12 238,1
|
66
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 074
|
11 780,0
|
67
|
+15
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 089
|
11 636,1
|
68
|
+9
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
2 502
|
11 292,1
|
69
|
+14
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
2 676
|
10 928,2
|
70
|
-24
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 994
|
10 909,0
|
71
|
-2
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 199
|
10 840,0
|
72
|
-19
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
2 279
|
10 695,0
|
73
|
+11
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 347
|
9 709,0
|
74
|
-13
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
1 834
|
8 352,6
|
75
|
-3
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 645
|
8 303,8
|
76
|
-1
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 456
|
8 054,1
|
77
|
-6
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 598
|
7 400,3
|
78
|
-21
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
1 662
|
7 153,0
|
79
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 496
|
6 918,4
|
80
|
-6
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
968
|
6 465,0
|
81
|
-3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 385
|
6 157,1
|
82
|
-9
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 062
|
5 061,0
|
83
|
-3
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 063
|
5 020,5
|
84
|
+1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
713
|
3 146,0
|
85
|
-6
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
708
|
2 647,0
Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс "Медиалогии".
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 55 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны 02.04.2020г.
Источник: Медиалогия