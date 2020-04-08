«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 15 268 103 912,2 2 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 11 553 56 560,7 3 +1 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 6 531 42 096,1 4 -1 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 7 775 39 212,1 5 0 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 7 043 21 479,3 6 +1 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 176 12 943,2 7 -1 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 3 159 12 238,1 8 0 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 385 6 157,1

Комментарии:

В Южном федеральном округе в марте 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече c президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все медслужбы Крыма обеспечены медицинскими масками, которые сейчас на полуострове в дефиците, защитными костюмами, и сформирован резерв. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе на неопределенный срок Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в связи с распространением в мире коронавируса. Также сообщалось, что Сергей Аксенов поручил на время карантина по коронавирусу освободить медиков от платы за проезд в общественном транспорте.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что запуск пассажирского железнодорожного сообщения между Анапой и Керчью будет способствовать развитию экономики Краснодарского края и Крыма, при этом Кубань рассчитывает, что снизится нагрузка на ее дорожную сеть. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить застройку побережья Анапы и Новороссийска. Также сообщалось, что Вениамин Кондратьев принял решение о введении карантина на территории Краснодарского края.

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, на встрече обсуждались вопросы социально?экономического развития города. На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев объяснил это необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции. Помимо этого, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что разгромленная вандалами могила Неизвестного солдата будет восстановлена ко Дню Победы.

Главы регионов в марте 2020 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 91 678 923 728,9 2 +3 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 28 987 199 788,9 3 -1 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 15 846 176 150,4 4 +2 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 15 384 112 713,6 5 +5 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 15 268 103 912,2 6 +1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 9 911 102 341,2 7 -3 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижеегородская обл. 19 460 86 987,3 8 0 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 11 865 86 698,3 9 -6 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 10 591 79 364,2 10 +8 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 10 818 71 838,9 11 -2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 16 179 62 657,2 12 -1 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 5 545 58 902,9 13 +2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 11 553 56 560,7 14 +9 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 9 215 54 805,9 15 +13 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 7 204 53 895,2 16 -2 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 8 524 47 033,1 17 +18 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 6 531 42 096,1 18 +8 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 7 775 39 212,1 19 -3 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 6 488 38 398,7 20 +21 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 6 915 37 688,2 21 +10 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 4 950 36 568,1 22 +2 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 5 337 34 273,9 23 -11 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 3 600 33 717,5 24 -3 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 5 237 32 913,2 25 +19 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калиниградская обл. 3 329 32 553,1 26 +10 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 5 615 32 242,5 27 -7 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 5 065 32 032,8 28 -6 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 5 316 32 010,9 29 -2 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 6 298 28 950,2 30 -17 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 5 030 28 898,6 31 -14 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 830 27 897,9 32 0 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 5 745 27 433,0 33 0 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 4 889 26 817,7 34 -9 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 5 045 26 802,4 35 +16 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 4 302 25 310,8 36 +7 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 777 23 857,1 37 +3 УСС Александр Викторович Красноярский край 4 946 23 766,1 38 -1 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 3 455 23 508,1 39 -9 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 3 342 23 251,2 40 +19 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 3 486 22 271,2 41 -7 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 5 005 22 172,1 42 -4 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 049 21 695,1 43 -24 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 8 282 21 521,0 44 +4 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 7 043 21 479,3 45 -16 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 3 099 20 284,9 46 +1 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 4 784 20 046,4 47 +8 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 101 19 820,1 48 +16 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 266 19 646,0 49 +1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 5 333 18 015,2 50 -1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 549 17 479,7 51 +3 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 2 664 17 296,0 52 -10 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 450 16 608,0 53 +10 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 2 313 15 994,0 54 -15 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 3 005 15 979,0 55 +1 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 4 230 15 974,1 56 +6 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 3 002 15 859,2 57 +3 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 3 087 14 978,0 58 +18 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 743 14 015,1 59 -7 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 959 12 978,2 60 +8 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 176 12 943,2 61 -16 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 2 797 12 834,3 62 +3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 049 12 745,3 63 -5 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 2 129 12 533,0 64 +6 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 2 955 12 331,9 65 +2 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 3 159 12 238,1 66 0 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 2 074 11 780,0 67 +15 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 089 11 636,1 68 +9 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 2 502 11 292,1 69 +14 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 2 676 10 928,2 70 -24 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 2 994 10 909,0 71 -2 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 199 10 840,0 72 -19 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 2 279 10 695,0 73 +11 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 347 9 709,0 74 -13 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 1 834 8 352,6 75 -3 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 645 8 303,8 76 -1 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 456 8 054,1 77 -6 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 598 7 400,3 78 -21 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 1 662 7 153,0 79 +2 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 496 6 918,4 80 -6 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 968 6 465,0 81 -3 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 385 6 157,1 82 -9 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 062 5 061,0 83 -3 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 063 5 020,5 84 +1 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 713 3 146,0 85 -6 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Ненецкий АО 708 2 647,0

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс "Медиалогии".

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 55 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 02.04.2020г.

Источник: Медиалогия