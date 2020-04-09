Мы получим 20-25 млн. безработных

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За последнюю неделю в России уже появилось 5 миллионов безработных в малом и среднем бизнесe.

Чего ждать, если ограничения продлятся еще месяц, рассказал в интервью радио Sputnik

президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

"За последние две недели количество объявлений о вакансиях на Superjob.ru сократилось на 30%. И будут сокращаться дальше, если мы не отменим драконовские ограничения, связанные с карантином. Количество людей, ищущих работу, пока не увеличилось просто потому, что значительное количество людей не может работать онлайн, а все возможности офлайн трудоустройства для них сейчас закрыты. Поэтому люди ждут развития ситуации. За последнюю неделю уже есть плюс 5 миллионов безработных в малом и среднем бизнесе, но не все они об этом знают. Если ограничения продлятся еще месяц, мы получим 20-25 миллионов безработных", – считает президент Superjob.ru Алексей Захаров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/