Названы условия для вывоза россиян из-за границы

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Вернуться в Россию вывозными рейсами смогут только россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года.

Если у граждан есть неиспользованный билет российской авиакомпании, они могут вернуться на родину бесплатно. Тем, у кого билеты иностранного перевозчика, нужно будет заплатить от 200 до 400 евро в зависимости от пункта вылета. О правилах вывоза россиян из-за границы рассказали в Минтрансе РФ.

Россиян, которые еще остались за рубежом, уже трудно назвать туристами в прямом понимании этого слова, рассказал в интервью

радио Sputnik член Президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.

"Тех, у кого на руках были путевки – авиабилеты, отельные и трансферные ваучеры – вывезли до первых чисел апреля. Остались в основном люди, которые уехали на зимовку в Таиланд, Вьетнам, Индию, в другие страны. И люди, которые длительно проживали за рубежом, возможно, уже резиденты стран. У них, как минимум, есть крыша над головой", – считает Алексан Мкртчян.

Он добавил, что в условия эвакуации из-за границы входит двухнедельный карантин после возвращения, и, если люди соглашаются на это, то надо соблюдать все правила.

"Важно осознанное отношение тех людей, кого эвакуируют. Зачастую было так, что люди регистрировались на сайте госуслуг, писали, что им нужна эвакуация, а когда самолет прилетал, меняли планы. Самолеты улетали полупустые. Это - непозволительно. Также все предупреждены, что после возвращения нужно 2 недели быть на карантине. Гарантировать это сложно, но, если люди соглашаются на условия эвакуации, то должны все соблюдать", – считает Алексан Мкртчян.

По оценкам Минтранса, за рубежом остаются около 25,8 тысяч россиян, желающих вернуться на родину. В ближайшее время будут организованы рейсы из США, Мальдив, Бали, Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/