Россиян захлестнул курьерный рост

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В России зафиксирован двукратный рост количества вакансий курьеров, рассказала радио Sputnik руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции, курьерские службы особенно нуждаются в новых сотрудниках.

"Если мы говорим про вакансии, то за последние пару недель марта вырос спрос на курьеров. Мы видим двукратное увеличение вакансий. Это связано с ситуацией из-за коронавируса. В первую очередь, речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, хотя в других регионах тоже", - уточнила представитель HeadHunter.

Из-за коронавируса возрос не только спрос на курьеров, но повысились заработные платы. В интервью радио Sputnik Мария Игнатова рассказала, что пандемия открыла временную возможность зарабатывать больше для тех, кто готов работать больше.

"Спрос растет, хотя по зарплатам мы не видим роста. Как было 35 тысяч в месяц по медиане, так она и остается. Другой вопрос, что люди, которые работают курьером, сейчас могут брать больше часов и могут зарабатывать больше на сверхурочных. Это временный тренд, который вернется на прежний уровень, когда ситуация с вирусом улучшится. Потом такого количества курьеров будет не нужно", - считает представитель HeadHunter.

Единственным ограничением для курьеров остается опасность, которой подвергают себя сотрудники служб доставки. Работа на улице в условиях пандемии коронавируса серьезно повышает шанс заражения, однако дает возможность заработать в условиях начинающегося мирового экономического кризиса. Мария Игнатова посоветовала взвешивать возможные риски курьерской работы и потенциальную прибыль.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/