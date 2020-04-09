Карантин или полиция: пассажиров внутренних рейсов не выпускают из изоляции

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Россияне, которые летают внутренними рейсами, рискуют отправиться на карантин, как и прилетевшие из-за рубежа.

Об одном таком случае рассказал радио Sputnik рыбопромышленник Алексей Горчев, которого принудительно посадили на изоляцию после полета из Владивостока в Южно-Сахалинск.

"Мы вылетели из Владивостока в Южно-Сахалинск. По прилету нас встретила картина из апокалипсиса: куча людей в масках и защитной одежде и куча полиции. Потом всем пассажирам сказали, что или они едут на карантин или в отдел полиции. А карантин на основании чего? Ничего мне не сказали. Мне дали бумажку, в которой было написано, что предлагают поехать на карантин. По факту не предлагали, а обязали", - рассказал Алексей Горчев.

Сам рейс состоялся был 5 апреля, однако пассажиры содержатся в специальном санатории до сих пор. Как рассказал радио Sputnik Алексей Горчев, пассажиров того самолета планируют держать в изоляции даже дольше, чем туристов и Таиланда.

"Пришли первые тесты и все отрицательные. Мы все здоровы, но нас продолжают держать. На четвертые сутки взяли второй тест. До нас здесь был рейс из Таиланда, их продержали пять дней, а потом отпустили. Насколько я понимаю в Таиланде опасность выше, чем на Сахалине, но их продержали всего 5 дней. Наш рейс прилетел из благополучных районов страны, где даже не слышали об этом вируса, а нас собираются держать 14 дней. Где логика?", - рассказал задержанный пассажир.

По словам Алексея Горчева, претензий к персоналу санатория у людей нет.

"Сам санаторий классный. Отличные работники, отличное питание. Нас кормят реально, как дома. Если никуда не спешить, то здесь можно находиться. В санатории ребята молодцы, они подготовились. Дали белье чистое, зубную пасту, чай, телевизор, холодильник. Тут нам все дали, грех жаловаться", - оценил Алексей Горчев.

Единственная проблема, на которую указал и Горчев, и другие пассажиры, - это отсутствие информации. Сотрудники санатория очень мало знают о причинах отправки россиян в карантин, а сотрудники полиции не объясняют происходящее.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/