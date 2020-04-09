В АКРА оценили перспективы банковской системы в условиях кризиса

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Ситуация в экономике и в банковской системе ухудшается из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть.

Как далеко все зайдет, будет зависеть от того, насколько продолжительным будет надвигающийся кризис и от того, как долго цены на нефть останутся на низких уровнях, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий директор – руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян. Эксперт рассказал, какие банки в первую очередь ждет ухудшение качества кредитных портфелей.

"Это банки, которые много кредитуют предприятия малого и среднего бизнеса, банки, у которых очень много розничных кредитов, в частности потребительских. Скорее всего, эти два сегмента будут самыми рискованными, и по ним мы увидим больше всего роста просроченных кредитов. Банки, у которых есть много ценных бумаг в портфелях, особенно корпоративных ценных бумаг не очень высокого качества, тоже может быть обесценивание финансового состояния. Но таких банков немного, системного риска в этом плане нет", – считает Армен Даллакян.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/