В Общественной палате назвали главную особенность новой выплаты на ребенка

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Главной особенность ежемесячной выплаты в 5 тысяч на ребенка до 3 лет, которую подписал Владимир Путин, в том, что она никак не повлияет на материнский капитал и станет дополнительной мерой поддержки.

Об этом рассказал радио Sputnik зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

Президент Владимир Путин 8 апреля подписал новые меры поддержки семей с малыми детьми на время пандемии коронавируса. Сергей Рыбальченко обратил внимание на то, что эта выплата станет абсолютно новой для россиян и не уменьшит другие выплаты, которые уже получают семьи.

"Я считаю, что очень важно, что это выплата идет дополнительно к материнскому капиталу. Первоначально были разные толкования тех мер, которые объявил президент 25 марта в связи с коронавирусом. Мне кажется, что семьи рассчитывают на материнский капитал как на долгосрочную инвестицию. 80% всех семей используют его для улучшения жилищных условий и берегут эти деньги как капитал. Раньше были прецеденты, и сейчас можно взять маткапитал на пособия, но важно, что новая мера - это именно дополнительная поддержка", - отметил Сергей Рыбальченко.

Ожидается, что дополнительная денежная помощь будут перечисляться в апреле, мае и июне. Такой шаг должен позволить россиянам не тратить материнский капитал на повседневные нужды, а сохранить его до момента, когда его можно будет использовать иначе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/