Застрявшие в Южной Корее россияне живут в аэропорту

/В России/

Жительница города Кемерово Алена Михайлина уже неделю живет в аэропорту Сеула.

В интервью радио Sputnik она рассказала, что должна была улететь 1 апреля, но рейс отменили. С тех пор она живет в аэропорту, где находятся более 100 россиян.

"Все дни до 8 апреля нам обещали вылет. На данный момент нам даже не говорят, что будет рейс, мы просто ждем. Люди помогают нам, присылают деньги на лекарства, на продукты, на воду, на все. Нам сказали, что выплатят суммы для снятия гостиниц, чтобы мы больше не ночевали в аэропорту. Верится уже с трудом. В транзитной зоне застряли люди, которые даже не могут выбраться за покупкой памперсов или молока для ребенка. Самому младшему ребенку 4 месяца, у него уже начинаются проблемы с кожей из-за постоянного нахождения в сухом помещении. Приходит врач, но он просто осматривает и измеряет температуру", – рассказала Алена Михайлина.

Жительница Красноярска Ксения Надедова не может вернуться в Россию из Южной Кореи с 14 марта. В интервью радио Sputnik

она рассказала, что рейс, запланированный на 8 апреля, переносили 2 раза. В итоге его опять отменили из-за того, что многие не зарегистрированы на госуслугах. Каждый раз появляется новая информация, которая не позволяет вернуться домой, рассказала Ксения Надедова.

"Все больше людей вынуждены жить в аэропорту без возможности снять жилье за свой счет. Средства на жилье, на питание государство до сих пор не выделило. Мы очень благодарны Корее и неравнодушным людям, которые помогают средствами и продуктами питания, привозят в аэропорт и пытаются поддержать. Но люди на пределе. В аэропорту находятся и беременные женщины, и женщины с маленькими детьми, и граждане пенсионного возраста", – рассказала Ксения Надедова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/